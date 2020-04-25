شروط عمل المطاعم في رمضان والعقوبات على المخالفين.. تعرف عليها

في إطار توجيهات الحكومة للمواطنين بالتعايش مع فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 واحتمالية أن يبقى الفيروس حتى الوصول لعلاج له بشكل جاد وحاسم أو مصل، يحصن الأشخاص من هذا المرض مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومنها استمرارية التباعد الاجتماعي، ولكن سعت الحكومة للتخفيف على المواطنين بمناسبة شهر رمضان الكريم، نظرا لأنها تخطط إلى عودة الحياة الطبيعية تدريجيا بعد عيد الفطر مع الالتزام بالإرشادات الواجب إتباعها في كل مكان أو موقع لتقليل فرص العدوى، وانتشار الفيروس واستقبالا لشهر رمضان المعظم تم التخفيف في بعض الإجراءات ولكن بصورة مقننة مع الالتزام بالتدابير الوقائية لمواجهة كورونا.





وكانت من بين الإجراءات المخففة السماح للمطاعم بدخول العميل لشراء ما يطلبه حيث أصبح ممكنًا أن يذهب العميل لطلب "أوردر" بنفسه من المطعم، وذلك على مدار الأسبوع بالإضافة إلى خدمة توصيل طلبات الطعام للمنازل "الدليفري" طوال أيام الأسبوع مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم ذلك، وتم وضع ضوابط جديدة من مجلس الوزراء لعمل المطاعم بشكل عام وأيضًا المطاعم السياحية التابعة لغرفة المنشآت السياحية، وتم إبلاغها جميعًا بكافة الضوابط والعقوبات المترتبة على مخالفتها.





وتستعرض بوابة الفجر أهم الضوابط الجديدة التي وضعها مجلس الوزراء لعمل المطاعم في شهر رمضان المعظم طوال أيام الأسبوع والعقوبات للمخالفين لتلك الضوابط في النقاط التالية:

1- الالتزام بتشغيل العاملين بحد أقصى 50 % من حجم العمالة بالمطعم.





2- تثبيت أفراد العمالة التي تخضع للكشف الطبي مع قياس درجات الحرارة بشكل يومي طوال شهر رمضان الكريم.





3- تدريب العاملين على مهارات السلامة والتزامهم بارتداء الملابس الواقية وإجراءات النظافة وتعقيم المطعم.





4- الالتزام بمواعيد الحظر المقررة التي أصبحت حظر جزئي خلال شهر رمضان الكريم من التاسعة مساءًا وحتى السادسة صباحًا.





5- إعداد منطقة انتظار ملائمة خارج المكان.





6- ألا يتم السماح بدخول أكثر من 10 أفراد للمطعم لطلب "الأوردر" والاستلام.





7- أن يتم التسليم خارج المطعم إذا توافد أكثر من 10 أفراد للمطعم في وقت واحد.





8- أن تقوم المطاعم بتعليق قواعد التباعد الاجتماعي داخلها، واستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل طوال أيام الأسبوع.





9- في حالة مخالفة تلك الشروط سيتعرض المطعم إلى عقوبة حاسمة.



