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دينا فؤاد زوجة الإرهابي هشام العشماوي "الاختيار"

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:20 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
ولاء عبد الناصر

بدء منذ قليل مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

وظهرت الفنانة دينا فؤاد في مسلسل "الاختيار"، بشخصية زوجة هشام العشماوي الذي يجسده الفنان أحمد العوضي، وكانت ترتدي حجاب ودار حوار بينها وبين عائلتها، تحدثت فيه عن نظام حكم الإخوان، ووصفت أن الحكومة تقوم بفصل الكهرباء على الشعب حتى يكره رئيس الجمهورية "محمد مرسى"


يشار إلى أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.‎

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