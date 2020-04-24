"اللي غايب هاتوا تاني".. الإبراشي يعرض أغنية منير الجديدة عن أزمة "العالقين"

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن المطرب محمد منير قيمة كبيرة، التزم واحتفظ بمشروعه الوطني منذ بدايته في المسيرة الفنية، معلًقا: "في ناس بتغني.. ولكن في ناس بتغني في إطار مشروع وطني كبير يتعلق بالوطن".





وأوضح "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك أغانٍ للمطرب محمد منير مازالت تعيش في وجدان المصريين مثل "لسه الأغاني ممكنة"، التي تمثل أفضل أغنية لمواجهة التطرف والتعصب والتزمت ومحاولة إهانة الفن أو التقليل منه، كما أن أغنية "حدوته مصرية" صالحة لكل شيء.





ونوه إلى أن الكينج دائما يقدم أغاني تتعلق بأزمات ومشاكل المصريين، وتهز مشاعر الجميع، كاشفًا أن محمد منير أصدر أغنية عن قضية "العالقين" في ظل أزمة "كورونا"، والتي تدخل فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا، لأن المواطنين بالخارج يعيشون حياة صعبة.





وعرض الإعلامي الأغنية على الهواء، والتى كانت من كلماتها: " اللي غايب هاتوا تاني.. واللي خاصم صالحوا تاني.. واللي حيران طمنوا.. واللي قاسي حننوا.. ".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.





وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.





وقال مستشار وزيرة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.



