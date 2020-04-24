نهاية مؤلمة لـ"الاختيار".. تعرف على التفاصيل

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بدء منذ قليل مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.





واختتمت الحلقة الأولي من مسلسل "الاختيار"، بهجوم عدد من الإرهابيين على كمين أبطال الجيش المصري، وقام الإرهابيين بتصفية كل من كان موجود في الكمين، في وقت الإفطار في شهر رمضان.





وحاول النجم كريم محمود عبد العزيز الذي ظهر كضيف شرف في العمل بدور عسكري صعيدي، أن ينجو ولكن الرصاصة قضت عليه وسقط في الصحراء وهو حامل سلاحه.





يشار إلى أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.‎