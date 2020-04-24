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طلائع الجيش يسعي لتجديد إعارة نجم الأهلي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:18 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
يسعي نادي طلائع الجيش لتجديد إعارة عمار حمدي لاعب النادي الأهلي المعار لصفوف الفريق العسكري حتي نهاية الموسم الجاري.

وأكد مصدر أن عمار حمدي تواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من أجل حسم موقفه مع الفريق من عودته أو تجديد إعارته لصفوف نادي طلائع الجيش خلال الموسم المقبل ،في ظل اهتمام الفريق العسكري بتجديد الإعارة.

وأكد عبدالحميد بسيوني في تصريحات صحفية عن رغبته في تجديد إعارة عمار حمدي خلال الموسم المقبل ،خاصة وأنه عنصر أساسي في تشكيل الفريق.

وأضاف، " أبلغت العميد أحمد المهدي بالاستفسار من النادي الأهلي عن مسألة تجديد إعارة عمار حمدي خلال الفترة المقبلة ،في ظل حاجة الفريق للاعب بإمكانيات عمار حمدي ".

ويعد عمار حمدي أحد الركائز الأساسية في تشكيل عبدالحميد بسيوني مع نادي طلائع الجيش ،وواحدا من أبرز العناصر الموجودة في تشكيل المنتخب الوطني الأوليمبى مع شوقي غريب.

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