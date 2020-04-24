" إيجاس"تكشف أسباب انهيار اتفاقها مع ناتورجي





وأوضحت الشركة في بيانا لها البوم أنها في شهر فبراير الماضي ، أبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" إتفاقية تسوية وإتفاقية إطاريه مع كل من شركة ايني وشركة ناتورجي وشركة يونيون فينوسا جاس والشركة الاسبانية المصرية للغاز الطبيعي "سيجاس" ، وجمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة.





وبموجب الأتفاق تلتزم شركة ناتورجي بالتنازل عن القضايا المرفوعة ضد مصر في المحاكم الدولية والتى قضت بصرف تعويض لصالحها بقيمة 2 مليار دولار لانقطاع ايجاس عن إمداد مصنع إسالة دمياط للغاز خلال عام 2012.









وأضافت شركة إيجاس في بيانها، أنها قامت شركة بتنفيذ بعض تلك الشروط وكانت بموضع تنفيذ الشروط المتبقية ، الا انه نتيجة لجائحة كوفيد 19تعذر على باقي اطراف التعاقد استكمال تنفيذ بعض الشروط الأخرى وهوما نتج عنه إنهاء تلك الاتفاقية.





وأكدت إيجاس على أنها، مستعدة للدخول بمفاوضات جديدة بهذا الشأن بعد مراعاه بعض الاشتراطات .





وكانت شركة ناتورجي احد الشركات التى وقعت معها شركة ايجاس الاتفاق ، اعلنت انهيارة بسب عدم تنفبذ شركة ايجاس بعض الشروط المطلوب منها ضمن بنود الاتفاق، وأنها ستطالب الشركة بتعويض بقيمة 2 مليار دولار الذي حصلت عليه من المركز الدولى لمنازعات الاستثمار بالبنك الدولى بخصوص هذه القضية.

أعلنت الشركة القابضة للغاز"إيجاس" أن فشلها في تنفيذ بنود إتفاقها مع مجموعة من الشركات بشأن إعادة تشغيل مصنع دمياط لأسالة الغاز يرجع إلى ازمة فيروس كورونا التى تسببت في تعطل تنفيذها بعض بنود الاتفاقية.