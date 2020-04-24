الجوازات بالمملكة تنهي إجراءات 120 معتمرًا مصريًا

أنهت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، إجراءات 120 معتمرًا مصريًا، ليغادروا إلى بلادهم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.





وقالت "مديرية الجوازات"، عبر "تويتر"، إنها أنهت إجراءات 120 معتمرًا من الجنسية المصرية غادروا إلى بلادهم من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأضافت المديرية، أن إنهاء الإجراءات جاء بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات التشغيلية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة.





ويذكر أن أوضح المتحدث الرسمي للجوازات، النقيب ناصر العتيبي، عودة 21 ألف مواطن لأرض الوطن من خلال 3 منافذ جوية.





وقال النقيب العتيبي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ياهلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إنه تم استقبال مجموعة من المواطنين عائدين من البحرين والإمارات عبر المنافذ البرية، وتم إنهاء إجراءاتهم بشكل سريع وآمن.

وأضاف النقيب العتيبي، أنه سيتم فتح جميع المنافذ البرية لعودة المواطنين لو اقتضت الظروف ذلك، مؤكدًا استعداد جميع المنافذ لاستقبال العائدين.

وحول الإجراءات المتبعة، قال النقيب العتيبي، أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع نقل عدوى فيروس كورونا عن طريق المسافرين، بالتعاون مع وزارة الصحة. مشيرًا إلى أنه يتم فحص الركاب طبيًّا في مطار المغادرة، وكذلك عند وصولهم.











