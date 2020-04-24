Advertisements

الجوازات بالمملكة تنهي إجراءات 120 معتمرًا مصريًا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أنهت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، إجراءات 120 معتمرًا مصريًا، ليغادروا إلى بلادهم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وقالت "مديرية الجوازات"، عبر "تويتر"، إنها أنهت إجراءات 120 معتمرًا من الجنسية المصرية غادروا إلى بلادهم من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأضافت المديرية، أن إنهاء الإجراءات جاء بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات التشغيلية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

ويذكر أن أوضح المتحدث الرسمي للجوازات، النقيب ناصر العتيبي، عودة 21 ألف مواطن لأرض الوطن من خلال 3 منافذ جوية.

وقال النقيب العتيبي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ياهلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إنه تم استقبال مجموعة من المواطنين عائدين من البحرين والإمارات عبر المنافذ البرية، وتم إنهاء إجراءاتهم بشكل سريع وآمن.

وأضاف النقيب العتيبي، أنه سيتم فتح جميع المنافذ البرية لعودة المواطنين لو اقتضت الظروف ذلك، مؤكدًا استعداد جميع المنافذ لاستقبال العائدين.

وحول الإجراءات المتبعة، قال النقيب العتيبي، أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع نقل عدوى فيروس كورونا عن طريق المسافرين، بالتعاون مع وزارة الصحة. مشيرًا إلى أنه يتم فحص الركاب طبيًّا في مطار المغادرة، وكذلك عند وصولهم.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصري تنهي السعودية الجوازات إجراءات 120 معتمر

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 18 دقيقة

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ يوم

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ يوم

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ يوم

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 7 ساعات

بشري سارة للزمالك بشأن ضم هدف الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد عرض أولي حلقات فلانتينو.. شريهان توجه رسالة إلى عادل امام

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"الجوازات": أكثر من 2.9 مليون مسافر خلال إجازة منتصف العام الدراسي

"الجوازات" تنهي إجراءات 9,7 مليون معتمر بالمنافذ

"الجوازات" تُنهي إجراءات أكثر من 11.7 مليون معتمر عبر منافذ المملكة

"الجوازات" تُنهي إجراءات 11.7 مليون معتمر

أول تعليق للجوازات علي الإجراء المتبع حال تجديد هوية مقيم

الجوازات توضح كيفية الخروج النهائي قبل نهاية الإقامة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

03:22 م

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

02:56 م

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

08:15 م

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

09:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم