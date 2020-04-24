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نشرة حوادث "الفجر": التحقيق مع سما المصري.. وإعادة فتح طريق القطامية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر
داليا عادل
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث أبرز تلك الأخبار.

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية - وشهرتها سما المصري - بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٤ ٤ ٢٠٢٠؛ تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.

ناشدت وزارة الداخلية، المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على وحدات المرور.
وقالت الوزارة اليوم الجمعة: إنه في ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26 الجاري، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة، فإنه لزم التنويه بضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على وحدات المرور، فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين.

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين ("لهما معلومات جنائية مسجلة") حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 300 جرام"- مبلغ مالى).

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين ("لهما معلومات جنائية مسجلة") حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 300 جرام"- مبلغ مالى).

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور فتح طريق القطامية العين السخنة بعد تحسن الأحوال الجوية.

وكانت أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق القطامية العين السخنة وطريق الكريمات لوجود عاصفة ترابية.

أحالت نيابة المقطم عاطل وسائق، لقيامهما بتصنيع وترويج مخدر الإستروكس وبحوزتهما كمية من المواد المستخدمة في تصنيع المُخدر داخل شقة بالمقطم إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.

كانت أكدت التحريات تصنيع عاطل وسائق، مادة الإستروكس المخدر متخذان من شقة مستأجرة في الهضبة الوسطى مكانًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.


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