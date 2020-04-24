Advertisements

روسيا.. موسكو تسجل 41 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:25 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عن تسجيل 41 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وبحسب البيانات اليومية الجديدة الصادرة عن المركز، ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 366، وذلك بعد أن كان عدد الوفيات الجديدة المسجلة يوم أمس الخميس 37 حالة، وقبل ذلك 27.    

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت السلطات الصحية الروسية عن رصد 2957 إصابة جديدة في موسكو لتصل الحصيلة إلى 36897 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,807 مليون إصابة، بينهم أكثر من 195 ألف حالة وفاة، وأكثر من 776 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسكو كورونا فيروس كورونا فيروس روسيا

أخبار تهمك

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ يوم

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 14 ساعة

بشري سارة للزمالك بشأن ضم هدف الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 14 ساعة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بعد عرض أولي حلقات فلانتينو.. شريهان توجه رسالة إلى عادل امام

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ يوم

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من ضم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 20 دقيقة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة السورية تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

"جازان" تُسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

"الصحة" تكشف عن أعمار الوفيات الجديدة بكورونا في المملكة (فيديو)

عاجل.. تجاوز وفيات كورونا في أمريكا عتبة الـ 40 ألف حالة

المغرب.. تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا.. وفيات فيروس كورونا في موسكو يتجاوز الـ 200 حالة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

03:22 م

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

02:56 م

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

08:15 م

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

10:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم