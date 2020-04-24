استشهاد السادات يتصدر المشهد.. ملخص الحلقة الأولى من مسلسل "ليالينا 80"

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تبدأ الحلقة الأولى من مسلسل "ليالينا 80" بمشهد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، في العرض العكسري بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر، ويظهر بعدها النجم إياد نصار، "هشام" في عطلة من إحدى دول الخليج لعمله هناك.



وتظهر غادة عادل، بلوك جديد فى فترة الثمانينات "ملك"، تعمل بإحدى الشركات مع الفنان محمد الشقنقيري، وهي زوجة هشام والذي يرسل إليها الأموال من الخارج لتدخرها.



وتحدث مشادة كلامية بين الزوجين "ملك"، و"هشام"، بسبب صرفها للأموال التى كان يرسلها من الخارج وشراء سيارة خاصة بها.



وتظهر النجمة صابرين، مرتدية الملابس السوداء بالمقابر، وهى تبكى لزوجها من صعوبة الحياة بعد وفاته.



كما يظهر النجم خالد الصاوي، فى شوارع وسط البلد وجروبي بشكل مبهر، وفوجئ من إحدى عمال جروبى بمقتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات.



وشهدت الحلقة ظهور خاص للرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، أثناء حادث المنصة، وأيضًا وهو يعلن عن استشهاد الرئيس السادات، على شاشات التليفزيون فى المنازل والمقاهى.



وفي مشهد آخر يظهر الفنان محمد عادي، وهو يتواصل مع الفنانة منه عرفة، وهي شقيقته في اتصال هاتفي للإطمئنان عليا بعد الإعلان عن اغتيال الرئيس السادات.



ولقاء محمد عادل، بإبنة غادة عادل، وإياد نصار، في احدى الأماكن وهي مع صديقاتها وطالبته بتوصيلها إلى المنزل.



وانتهت الحلقة بظهور الفنانة احلام الجريتلي، في منزل الفنانة صابرين، وهي تقوم بعمل زار، مما أغضب الآخيرة.



وتعرض محمد عادل، وابنة غادة عادل، وإياد نصار، لحادث سير، واصطدام سيارته بسيارة أخرى.