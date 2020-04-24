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يوسف الشريف يعلم الطلبة ما يخص علم الطاقة وحلول مشاكله

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:15 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
روان هيثم
يقوم الفنان يوسف الشريف بتعليم التلاميذ جميع ما يخص علم الطاقة وكيفية حلول مشاكلها، ويبدأ بالشرح لهما جميع ما يخص هذا العلم.


وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.


وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد.

وفي سياق أخر أشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.

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