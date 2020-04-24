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ردود فعل متباينة بعد انتهاء الحلقة الأولى لمسلسل "لعبة النسيان"

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:17 م
لعبة النسيان
لعبة النسيان
شيماء يونس
اختلفت ردود الفعل من قبل المتابعين لمسلسل "لعبة النسيان"، بعد الانتهاء من الحلقة الأولى، واعتلى المسلسل محركات البحث على جوجل، حيث تقدم فيه دول البطولة الفنانة دينا الشربيني، لتشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

فجاءت ردود العديد من المتابعين للمسلسل منها على الطفل المولود الذي أنجبته دينا ضمن أحداث الحلقة الأولى  والذي كان حجمه أكبر من حجم المواليد الجدد، كما واجه إنتقادات في المشهد الذي ظهرت به أسماء جلال وهي حامل وقال أحد المتابعين: "نفسي اعرف انهي مخرج في مسلسل لعبه النسيان اللي خلى أسماء جلال حامل في سرتها مش بطنها".

وقال الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "الحلقه الأولى من لعبة النسبان دينا الشربيني مذهلة.. سيطرة كاملة مش حتقدر تعمل حاجة غير انك تتابع وتتفرج حقيقي لو كمل كده يبقى مبروك".

وغردت العديد من التويتات، أشادت بالأداء التمثيلي "الشربيني"، وعن تشويق القصة والموضوع، ومن وضح جودة التصوير والحبكة الدرامية الجيدة، ومنهم من عبر عن وجود أداء اقوى للفنانة دينا الشربيني وعلي قاسم، وأستكمل الرأي بالثقة الممتدة من تامر حبيب، والمسلسل يستحق المتابعة.

ومن ناحية أخرى من أشاد بدور بالموسيقى التصويرية وعبر بجملة"خيالية من الهضبة"، ومنهم من قال موسيقى التتر رائعة ويبقى أثرها في الأذهان.

ومنهم من عبر عن إختفاء وعد ظهور الممثل أحمد داود، و اعتقد أنه تم إضافته للمسلسل في فترة متأخرة، وتم الإشادة بعبقرية تمثيل دينا الشربيني.

ومن المقرر أن الحلقة الأولى من المسلسل اليوم حصريًا على شبكة قنوات mbc” مصر” الساعة 10 مساءً والإعادة 4 والنصف عصرًا على “mbc مصر”، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة “mbc مصر 2”

تدور أحداث المسلسل حول تستيقظ رقية بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.

ويشارك في هذا العمل الدرامي العديد من نجوم الفن منهم دينا الشربيني ، أحمد داود، إنجي المقدم، علي قاسم، هديل حسن، محمود قابيل، إﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، والذي أستكمل المسلسل بعد إعتذار هاني خليفة، سيناريو وتأليف تامر حبيب.

 

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