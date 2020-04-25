السعودية على طريق تنوير.. إلغاء حد الجلد

حققت المملكة العربية السعودية، نجاحات كبيرة في مجال حقوق المرأة، وحقوق الإنسان، وتعد هذه النجاحات ضمن "رؤية المملكة 2030" لتمكين المرأة السعودية من خلال تفعيل دورها اجتماعيا وقياديا.





في أول أيام شهر رمضان، قررت المملكة العربية السعودية، إلغاء عقوبة الجلد ضمن رؤية ولي العهد محمد بن سلمان لتحقيق اصلاحية حديثة " رؤية المملكة 2030"، منذ تولى محمد بن سلمان ولاية العهد اتخذ قرارات تحسين صورة المملكة.





عقوبة الجلد

كشفت وسائل الاعلام السعودية، أن السلطات ألغت عقوبة الجلد طبقا لوثيقة قانونية، وكشفت الوثيقة، أن المحكمة العليا في السعودية قررت إلغاء الجلد، وتستبدلها السلطات بعقوبتي السجن أو الغرامة.





كشفت الوثيقة، أن القرار يستكمل الإصلاحات والتطورات في مجال حقوق الإنسان في المملكة تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".





دوري للسيدات

قررت السلطات في السعودية، في يناير 2018، تنظيم دوري لكرة القدم للسيدات بعد عامين من مشاهدة للنساء المباريات من الملعب لأول مرة في تاريخ المملكة، أقيمت مباريات دوري كرة القدم للسيدات في الرياض، جدة والدمام.





تعد الفعالية الرياضية، أحدث الإصلاحات التي يتبناها محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة التي تعتبر من المجتمعات المحافظة في العالم، يؤكد مسئولون سعوديون، أن الهدف من الخطوة الأخيرة هو تعزيز مشاركة السيدات في الرياضة.





كشف الاتحاد السعودي، (الرياضة للجميع) "إطلاق دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي يدعم مشاركة المرأة في الرياضة، ويدعم إنجازاتها الرياضية".





حرية السفر

أقرت السلطات السعودية، في اغسطس 2019، تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، تسمح للمرأة استخراج جواز السفر بدون موافقة ولي أمرها، كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية أن التعديلات، المنشورة على الجريدة الرسمية، "منح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".





نشرت صحيفة اليوم السعودية، عن مغادرة المملكة 1000 امرأة سعودية تجاوزت أعمارهن "21 "عامًا بدون موافقة ولي الأمر أو الحصول على تصاريح، بلغ عدد المغادرات من السعودية أكثر من 1000 مسافرة بدون تصريح من منافذ المنطقة الشرقية، بناء على لائحة وثائق السفر المعدلة.





التبليغ عن المواليد

ما يتعلق بنظام الأحوال المدنية، فقد ألغت التعديلات الجديدة نص "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما" من المادة الـ30 لتصبح "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه".





سمحت التعديلات، للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد.





سجل الأحوال المدنية

منحت التعديلات المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، بعد تعديل المادة 50.





تنص المادة الجديدة على "لأي من الزوجين حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوما من تاريخ عقد الزواج، طبقا تحدده اللائحة التنفيذية".





مشاركة السياسية

صدر أمر ملكي، في 12 ديسمبر 2014، ينص بأن تكون المرأة عضوًا يتمتع بالحقوق الكاملة للعضوية في مجلس الشورى، وأن تشغل نسبة (20%) من مقاعد العضوية كحدٍ أدنى، يضم المجلس الحالي في عضويته (30) امرأة من أصل 150 عضو، هم مجموع أعضاء مجلس الشورى السعودي.





كما أُقرت مشاركة المرأة في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية من الدورة القادمة، والتي تكون في عام 2015م، وتشغل المرأة السعودية مناصب عليا في الوظائف العامة، وأصبحت شريكًا مهمًا في العديد من الهيئات والجمعيات الأهلية: كالغرف التجارية، والأندية الأدبية، وجمعيات الخدمات الاجتماعية





كما تولت الأميرة ريما بنت بندر بن منصب سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أول سيدة تتولى هذا المنصب الرفيع.





قيادة السيارة

كانت المرأة ممنوعة من قيادة السيارة في السعودية، وكانت هيئة كبار العلماء الرسمية تفتي بتحريمها وتعتبر القضية قضية رأي عام في المجتمع السعودي، بالرغم أن نظام المرور السعودي لا ينص على منع النساء من القيادة إلا أن تراخيص القيادة لا تصدر إلا للرجال.



