فايلر يرفض رحيل "وحيد"

أبدى السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمسكه الكبير باللاعب محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق، خلال الموسم الجديد.





محمود وحيد خلال الموسم الجاري المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، خرج من حسابات فايلر في عدد كبير من المباريات، وعلى الرغم من ذلك رفض فكرة رحيله.





جدير بالذكر أن محمود وحيد كان قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى الموسم الماضي من صفوف مصر المقاصة، لكن لم يحصل على فرصته كاملة مع الفريق.





وكانت قد أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن محمود وحيد لديه عدد من العروض المحلية فى الوقت الراهن، أبرزها عودته لصفوف مصر المقاصة.



