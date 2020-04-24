ناهد السباعي تخبر أحمد وفيق باسم ابنها في 'النهاية'

Advertisements

قام الفنان أحمد وفيق بتقديم التهاني للفنانة ناهد السباعي التي تجسد دور زوجة الفنان يوسف الشريف لحملها بمولودها الأول.



وعندما سألها على تسمية المولود الجديد قالت له الله يبارك فيك هسميه "يحيى"، ثم أستكملا كلامهم فيما يخص الموارد الخاصة بالمشروع.





وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.





وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد.



وفي سياق أخر أشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.