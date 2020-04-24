نوال الزغبي: أنا مواطنة مطيعة وأطبق الحجر المنزلي منذ شهرين

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حلت النجمة الذهبية نوال الزغبي ضيفة مع حسن البلام عبر برنامج سوالف رمضانية والذي يبث عبر صفحات روتانا بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال البث المباشر.



وبدأت نوال الزغبي حديثها مع حسن البلام بأنها تطبق الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا وملتزمة الجلوس في المنزل منذ شهرين.



وأضافت الزغبي أن الحجر المنزلي في مصلحة الجميع حتى يتم محاصرة انتشار الفيروس وانتهاء الأزمة بخير وسلام.



يذكر أن نوال الزغبي قد قدمت تتر مسلسل سلطانة المعز لغادة عبد الرازق ويعد تعاون نوال وغادة الأول بينهما، بعد النجاح الكبير الذي حققته نوال في السنوات السابقة في مصر من خلال شارة "الناس العزاز" لمسلسل لأعلى سعر.