محيي إسماعيل يكشف سبب تلقيبه بالعبقري

Advertisements





تحدث الفنان محيي إسماعيل عن سبب تلقيبه بالعبقري،حيث قال أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات هو من أعطاه ذلك اللقب عندما شاهد دوره في فيلم "الأخوة الأعداء"،فقال له ايه التمثيل العبقري ده، ومنذ ذلك الوقت وهو يتخذ تلك الكلمة وصفًا له.



وروى محيي إسماعيل خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي،عندما خاطبته بأنه وصف أدائه التمثيلي بالعبقري،لكنه وأخبرها أنه عبقري لمشاركته في ثلاثة أفلام عالمية وهو في التاسعة عشر من عمره.



كما أوضح أنه لم يشارك في تقديم أي دور الإ وإذا كان مؤثرًا في الأحداث.



كما أشار محيي إسماعيل خلال فقرة إيجابي ولا سلبي أنه سيقوم بعمل فيلمه الجديد الذي يتحدث فيه عن القذافي هذا العام.



وأوضح أن عادل إمام لم يبعده عن المشاركة في مسلسل "عفاريت عدلي علام" لكنه طلب من المخرج يوسف معاطي أن يتصل به الزعيم قبل مشاركته معه في المسلسل، لكنه في ذلك الوقت كان في الخارج،ثم ارسل إليه يوسف معاطي ١٥ حلقة لكنه رفض التمثيل فيه ولم يعلن عن ذلك السبب.



وتحدث عن رأيه في الفنان محمد رمضان حيث قال أنه موهوب لكنه يحتاج لشخص يوجه النصائح له،وبسؤاله إذا عرض عليه ثلاثة مشاهد أمه قال :"هو يعملهم، لكن أنا لا"، فأنا محيي القمة.