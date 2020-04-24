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طريقة عمل الزبادي في البيت بالخطوات لأخف سحور في رمضان 2020

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:20 م
عمل الزبادي في البيت
عمل الزبادي في البيت
طريقة عمل الزبادي في البيت بالخطوات لأخف سحور في رمضان 2020

طريقة عمل الزبادي تحرص الأمهات على تحضير الزبادي في المنزل وتقديمه لأطفالهم وذلك لأن الأطفال لا يحبون تناول الحليب بمفرده وينفرون منه، ولذلك تتسائل السيدات عن طريقة تحضيره بشكل صحي وسريع ويكون لها مذاق رائع يحبه الأطفال، حيث أن الزبادي ما نقوم بشرائه من المحلات يكون بها مواد حافظة وغير مرغوب بتناول هذه المواد دائماً.


طريقة عمل الزبادي

لا تحتاج الزبادي مكونات عديدة من أجل تحضيرها، بل يتم تحضيرها بسهولة باستخدام مواد بسيطة ومتوفرة في كافة المنازل:-


المكونات

نحتاج في هذه الوصفة لبن سائل.
بالإضافة إلى زبادي جاهز ولكن بكمية قليلة.


طريقة التحضير

علي الرغم من أن المكونات التي نستخدمها من أجل تحضير الزبادي بسيطة للغاية، ولكن تكمن طريقة الصنع في الخطوات وفي طريقة التحضير، لذا إذا رغبت في الحصول على زبادي بيتي بنفس مذاق وقوام الزبادي الجاهز يجب اتباع الخطوات التالية

نقوم أولا بغلي الحليب.

بعد ذلك نتركه يبرد قليلا ثم نضعه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

بعد ذلك نقوم بإزالة القشطة من الحليب ونقوم بغليه مرة أخرى ثم نتركه يبرد مرة أخرى.

ثم يأتي دور الزبادي الجاهز بعد ذلك حيث نقوم بوضع الزبادي مع كمية بسيطة من الحليب ونخلطه باستخدام الخلاط الكهربائي.

يستخدم هذا الخليط ونضيفه إلى كمية الحليب، ونقوم بتقليبه معا حتى يتجانسوا تماما.

بعد ذلك يكون الزبادي جاهز للصب في الاكواب والاطباق.

نحضر الاكواب ونتأكد من أنها جافة تماماً ولا يوجد بها اي مياة حتي لا تفسد الزبادي.

نقوم بصب الزبادي ثم نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ونقوم بوضع أكواب الزبادي بها.

نتركها داخل الفرن لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات حتى تنضج تماما ثم نقوم بتقديمها بعد ذلك.

طريقة عمل الزبادي في البيت بالخطوات لأخف سحور في رمضان 2020

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