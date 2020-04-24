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أحمد شيبة يحاول الهروب.. ويهدد أبو الهول: وربنا هضربك (فيديو)

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:28 م
أحمد شيبة
أحمد شيبة
ولاء عبد الناصر
طل اليوم المطرب أحمد شيبة على قناة Mbc، الساعة 9 مساء في برنامج "خلى بالك من فيفي" مع النجمة فيفي عبده، والبرنامج عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

وقامت فيفي عبده ببعض المقالب في أحمد شيبة منها أنها جعلت خادمتها تدعي أنها مصابة بالصرع، وسقطت الخادمة على شيبة، وبدأت بحركات غريية، الأمر الذي دفع أحمد شيبة أن ينفعل عليها، معبراً عن ذلك قائلاً "يابت وربنا هضربك يابت".

يذكر أن البرنامج عبر حلقاته يقدم نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.

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