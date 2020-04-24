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دينا الشربينى تتألق فى الظهور الأول لـ"لعبة النسيان " على ام بى سى مصر

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

تألقت النجمة دينا الشربينى، فى الظهور الأول والعرض التليفزيونى لمسلسل "لعبة النسيان" والمذاع بقناة ام بى سى مصر ، والذى يذاع فى العاشرة مساءً يومياً طوال شهر رمضان ، ونالت الحلقة متابعة كبيرة من المشاهدين والنقاد وجاءت ردود الافعال متميزة وايجابية ، وسط اشادة بالحبكة الدرامية وتصاعد الاحداث بشكل ملفت ، و اداء مبهر للنجمة دينا الشربينى ، ليستمر التألق والتفوق تليفزيونيا ، بعد ان تصدرت الحلقة محرك البحث جوجل فى مصر امس ، فور اذاعتها عبر منصة "شاهد vip"، ضمن قائمة أكثر الكلمات المطلوبة للبحث عبر "جوجل"، حيث تواجد فى قائمة التريندات الأكثر بحثا. 

 

كما حازت الموسيقى التصويرية لمسلسل " لعبة النسيان " على اشادة كبيرة من المشاهدين وبخاصة ان الهضبة النجم عمرو دياب هو الذى اشرف على الموسيقى التصويرية 

 

 وبدأت الحلقة بظهور “رقية”، وهي دينا الشربيني، أثناء ولادتها لطفلها من زوجها، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد صفوت، وبعد الولادة شعرت “رقية” بشيء غير طبيعي في رضيعها.وبعد ذلك وجدت نفسها في المستشفى بعد مرور عدة سنوات وتتسأل عن رضيعها، ولكنها تفاجأت أنها تعاني من فقدان في الذاكرة.

 

وتدور أحداث المسلسل حول حياة امرأة من الطبقة المتوسطة التي تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين تذكر الماضي ومعايشة الواقع الجديد.

 

المسلسل يشارك في بطولته مع دينا الشربيني كل من أحمد داوود وإنجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي وعلي قاسم وهديل حسن وروزالين البيه وأحمد صفوت وملك بدوي وأسماء جلال، ويظهر فيه كلا من أسماء أبو اليزيد وأحمد حاتم كضيفا شرف، وتأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.

 

آخر أعمال دينا الشربينى كان مسلسل «زي الشمس» الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي، إخراج سامح عبد العزيز، وشارك في بطولته سوسن بدر وريهام عبد الغفور وأحمد صلاح السعدني وأحمد داوود وعمر السعيد تأليف مريم نعوم.

 

مسلسل "لعبة النسبان"، يذاع المسلسل على قناة "mbc مصر" في الساعة العاشرة مساءً يوميا طوال شهر رمضان.

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