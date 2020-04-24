محاضر في علم الأوبئة: 3 وفيات بكورونا لكل مليون مواطن في مصر

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلية بجامعة مصر الدولية، إن هناك عدة معايير لتقييم أي وباء؛ أرقام الإصابات، أرقام التشخيص، أرقام الوفيات، وأرقام المتعافين.





وأضاف "عنان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن السيناريو المتفائل لإصابات فيروس كورونا هو أن عدد الإصابات سيصل إلى 5 آلاف في نهاية الشهر، وقد يصل إلى 8 آلاف إذا زاد المسح.





وأشار إلى أن نسبة وفيات كورونا هي 3 وفيات لكل مليون مواطن في مصر، و25 وفاة لكل مليون في المعدل العالمي، لافتًا إلى أن معدل الوفيات في مصر 10 وفيات لكل يوم، وهذا معدل جيد.





ولفت إلى أن الشخص المصاب يقوم بعدوى من 2 إلى 3 أشخاص وفقًا للمعدل العالمي.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.





وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.





وقال مستشار وزيرة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.



