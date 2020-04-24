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'الحرب جاية جاية'.. هذا ما ألقاه حسام داغر على يوسف الشريف في "النهاية"

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:43 م
حسام داغر
حسام داغر
روان هيثم
ذهب الفنان يوسف الشريف لشراء طعام لزوجته الفنانة ناهد السباعي لرجوعها من العمل مرهقة.

وعند شراءه الطعام يصطدم بالفنان حسام داغر الذي يجسد دور شخصا فاقد لعلقله، ويلقي على الفنان يوسف الشريف هذه الجملة " خلي بالك الحرب جاية جاية وهتقضي علي كل اشياء الحياة".

وعندما يسأل الفنان يوسف الشريف عامل المحل يقل له أنه شخصا مجنون ويهتف دائما بهذه العبارة. لكنه يحبه لشراءه منه فراخا مهجنة دائما.


وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.


وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد.

وفي سياق أخر أشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.

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