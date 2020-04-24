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أمريكا.. وزير الدفاع يبحث إعادة قائد حاملة الطائرات "روزفلت" لعمله

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:30 م
وزير الدفاع الأمريكي - إسبر
وزير الدفاع الأمريكي - إسبر
وكالات

اجتمع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الجمعة، بقائد العمليات البحرية الأدميرال مايك جيلداي؛ لمناقشة إمكانية إعادة قائد حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" بريت كروزير، التي تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بين بحاريها، لعمله مرة أخرى أم لا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جوناثان هوفمان: إن "إسبر شخص يتمتع بعقلية متفتحة ويساند بشكل عام قيادة البحرية".

هذا وتم فصل كروزير، من جانب القائم بأعمال وزير البحرية آنذاك توماس مودلي لكتابته مذكرة يحذر فيها من وضع قد يكون خطيرا على متن حاملة الطائرات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت البحرية الأمريكية، قد أعلنت في يوم 11 أبريل الجاري، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس من أفراد طام حاملة الطائرات إلى 550 بحارا بعد تسجيل 103 إصابة جديدة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,812 مليون إصابة، بينهم أكثر من 196 ألف حالة وفاة، وأكثر من 778 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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