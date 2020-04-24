أمريكا.. وزير الدفاع يبحث إعادة قائد حاملة الطائرات "روزفلت" لعمله





اجتمع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الجمعة، بقا ئد العمليات البحرية الأدميرال مايك جيلداي؛ لمناقشة إمكانية إعادة قائد حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" بريت كروزير ، التي تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بين بحاريها، لعمله مرة أخرى أم لا.





وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جوناثان هوفمان: إن "إسبر شخص يتمتع بعقلية متفتحة ويساند بشكل عام قيادة البحرية".





هذا وتم فصل كروزير، من جانب القائم بأعمال وزير البحرية آنذاك توماس مودلي لكتابته مذكرة يحذر فيها من وضع قد يكون خطيرا على متن حاملة الطائرات بسبب تفشي فيروس كورونا.





وكانت البحرية الأمريكية، قد أعلنت في يوم 11 أبريل الجاري، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس من أفراد طام حاملة الطائرات إلى 550 بحارا بعد تسجيل 103 إصابة جديدة.



