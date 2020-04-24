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المملكة تشارك تحالف عالمي لتسريع تطوير وإنتاج لقاح كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
شاركت المملكة العربية السعودية على رأس تحالف عالمي، أطلقته منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، للتعاون على تسريع تطوير وإنتاج لقاح ومواجهة فيروس كورونا المستجد.

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم؛ بمشاركة قيادات المنظمات الأممية والحكومات وقادة الصحة في أنحاء العالم، عن عقد التحالف الجديد اجتماعا في 4 مايو المقبل تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لحشد الموارد وجمع التبرعات والتمويل اللازم، والبالغ قيمته 8 مليارات دولار في المرحلة الأولى.

ودعا وزير المالية محمد الجدعان، نيابة عن مجموعة العشرين، إلى توحيد الصفوف للتصدي لهذا التحدي الجسيم، والتعاون مع كل المنظمات والهيئات الفاعلة لمواجهة الجائحة، مشيرًا إلى أن مجموعة العشرين ستحاول تحقيق ذلك من خلال التضامن.

فيما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرينش بهذا التضامن لمواجهة الفيروس، الذي يمثل تهديدًا للجميع، مشيرًا إلى أن العمل المشترك سيؤدي إلى الخروج من هذه الأزمة.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، على الالتزام الأوروبي بالتضامن والمساهمة في هذا التحالف لتخطي هذا الوباء.

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لقاح فيروس كورونا تشارك تسريع تحالف عالمي المملكة

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