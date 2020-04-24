نوال الزغبي: سأتابع أعمال غادة عبد الرازق وماغي بو غصن في رمضان

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حلت النجمة الذهبية نوال الزغبي ضيفة مع حسن البلام عبر برنامج سوالف رمضانية والذي يبث عبر صفحات روتانا بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال البث المباشر.



وكشفت نوال الزغبي عن المسلسلات التي ستتابعها خلال الشهر الكريم وكان على رأسهما مسلسل سلطانة المعز للفنانة غادة عبد الرازق.



وقالت الزغبي أنها بالطبع ستتابع هذا العمل لأنها تغني التتر الخاص به ولأنها تعتبر غادة عبد الرازق من أفضل وأكبر الممثلين بالعالم العربي ولاتفوت ممتابعة أي مسلسل لها.



وأضافت الزغبي أن من المسلسلات التي ستتابعها أيضًا هو مسلسل أولاد آدم للنجمة اللبنانية ماغي بو غصن وأشادت بالشخصية التي تقدمها من خلاله لأنها جديدة ومميزة.



يذكر أن نوال الزغبي قد قدمت تتر مسلسل سلطانة المعز لغادة عبد الرازق ويعد تعاون نوال وغادة الأول بينهما، بعد النجاح الكبير الذي حققته نوال في السنوات السابقة في مصر من خلال شارة "الناس العزاز" لمسلسل لأعلى سعر.