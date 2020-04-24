Advertisements

الغموض يصيب الحلقة الأولى من مسلسل 'النهاية'

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:44 م
النهاية
النهاية
روان هيثم
تنتهي أحداث المسلسل بنهاية غامضة ومجهولة حيث تقوم الفنانة سهر الصايغ بضرب الفنان عمرو عبد الجليل على رأسه ليفقد الوعي.

ثم يتبين الفنان يوسف الشريف متعلقا بسلاسل حديدية فاقدا للوعي وتنظر له الفنانة سهر الصايغ نظرة شر.


وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.


وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد.

وفي سياق أخر أشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام المجهولة افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 14 ساعة

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

بشري سارة للزمالك بشأن ضم هدف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عرض أولي حلقات فلانتينو.. شريهان توجه رسالة إلى عادل امام

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق صادم لـ محافظ الإسكندرية على "مجسم الكعبة"

منذ ساعة و 15 دقيقة

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحدد بديل صفقة أحمد حجازي

منذ أقل من نصف ساعة

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم مصيره من ضم كينو ونجم صن داونز

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

03:22 م

تعليق صادم لـ محافظ الإسكندرية على "مجسم الكعبة"

10:55 م

الأهلي يقترب من ضم الصفقة الكبرى

09:22 م

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

08:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم