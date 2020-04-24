الغموض يصيب الحلقة الأولى من مسلسل 'النهاية'

Advertisements

تنتهي أحداث المسلسل بنهاية غامضة ومجهولة حيث تقوم الفنانة سهر الصايغ بضرب الفنان عمرو عبد الجليل على رأسه ليفقد الوعي.



ثم يتبين الفنان يوسف الشريف متعلقا بسلاسل حديدية فاقدا للوعي وتنظر له الفنانة سهر الصايغ نظرة شر.





وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.





وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد.



وفي سياق أخر أشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.