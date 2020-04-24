بعد عرض الحلقة الأولى.."الاختيار" رقم واحد على "تويتر"

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تصدر مسلسل "الاختيار" قائمة مؤشرات تريند "وذلكت ويتر"، بعدعرض الحلقة الأولى اليوم على شاشة التلفزيون، وبدأت الحلقة برصد أحداث مايو 2019 عندما تم القبض على هشام عشماوي، وقام بتجسيد شخصية هشام العشماوي الفنان أحمد العوضي.





وحدث رجوع للأحداث القديمة ظهر فيها محمد رجب، وأمير كرارة وهما يتحدثان عن مصير البلد والوطن، ودار بينهما حوار مؤثر.



وانتهت الحلقة بوقوع رجال الجيش في كمين من مسلحين، يشار إليهم على أنهم من الجماعات الإسلامية، وراح ضحيته عشرات الجنود.







يشار إلى أن مسلسل "الاختيار" يتناول حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.‎



أبطال مسلسل الاختيار:



يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.‎





