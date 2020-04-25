وائل الإبراشي: أمامنا فرصة لتصدر المشهد العالمي في الصناعة

وصف الإعلامي وائل الإبراشي، الصناعة بأنها المناعة الحقيقية للدول وتحولها إلى قوة تصديرية، والآن دور مصر فى تصدر المشهد العالمي في الصناعة والإنتاج، في ظل انشغال العالم بـ جائحة كورونا، مؤكدا أن مصر مازالت قوية وتتقدم صناعيًا وتجاريًا.





وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة "المصرية الأولى"، مساء الجمعة: "جاءت إلينا الفرصة بعدما انهار الكبار، ونستطيع أن نكون فى الإنتاج مثل الدول العظمى"





وتابع:" رغم ذلك تظل المخاوف من فيروس كورونا قائمة حتى لا نفرط فى التفاءل وعليه يجب أتباع تعليمات وزارة الصحة فى الإجراءات الوقائية والاحترازية.





وناشد "الإبراشى"، المصريين، الابتعاد عن التجمعات من أجل تقليل الخسائر ونزيف الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن أزمة كورونا سلطت الضوء على أشياء كثيرة إيجابية تستدعى التدقيق والمراجعة والوقوف على أسبابها، منها صفاء مياه البحر الأبيض بشكل غير مسبوق.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.





وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.





وقال مستشار وزيرة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.



