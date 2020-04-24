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حسن الرداد يلقي القبض على أكبر تاجر سلاح

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:52 م
شاهد عيان
شاهد عيان
مصطفى فكيه
انطلقت منذ قليل أولى حلقات مسلسل "شاهد عيان" على شبكة تلفزيون النهار لـ النجم حسن الرداد المقرر أن يشارك به في المارثون الرمضاني.

وبدأت الحلقة الأولي من مسلسل "شاهد عيان" بظهور تاجر سلاح يدعي الغزالي وبصحبة رجالته المسلحين بمدينة الاردن ويبدأ الظابط عمر شكري والذي يجسد هذه الشخصية الفنان حسن الرداد في مراقبته ومتابعتة وفي نفس الوقت يتحدث مع زوجته "ندي" في مكالمة هاتفية وينتهي ثم يقوم باإستفزازة وتثبيته ويحاول الغزالي الهرب ولكن يفشل ويقوم شكري بالقبض عليه.

وفي سياق آخر تدور أحداث مسلسل "شاهد عيان" في اطار من الأكشن حول شخصية ظابط يتعرض للعديد من المشكلات.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من هنا شيحة، محمد لطفي، بسمة، وليد فواز، ريم عبد القادر، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج محمد حماقي، تأليف أحمد مجدي.

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مواعيد مسلسل شاهد عيان ملخص الحلقة الأولى من مسلسل شاهد عيان مسلسل شاهد عيان دراما رمضان حسن الرداد اولى الحلقات

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