Advertisements

السعودية تلغي عقوبة الجلد من العقوبات التعزيزية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أصدرت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، قرارًا بإلغاء عقوبة الجلد من العقوبات التعزيزية، مع استبدالها بواحدة من عقوبتي السجن أو دفع الغرامة، عقب صدور أمر ملكي قام بتعميمه العديد من المحامون والحقوقيون والقانونيون في المملكة.

عقوبة الجلد بين العقوبات التعزيزية والعقوبات الحدية
مع إصدار الأمر الملكي بشأن إلغاء عقوبة الجلد بتاريخ 20/4/1441 هجريًا وبرقم 25634، بقرار من المحكمة العليا، بدأ القرار يطرح تساولًا بين أبناء المملكة بشأن الفارق بين العقوبات التعزيزية والعقوبات الحدية وفقًا لهذا القرار.

يمكن القول أن العقوبة الحدية لا تقع على كل من المجنون أو الصبي فالتكليف شرط أساسي لتوقيع العقوبة، في حين أن العقوبة التعزيزية يجوز إيقاعها على أي منهما نظرًا لأنها عقوبة تأديبية.

وعلى الجانب الآخر فالعقوبة الحدية أو القصاص لا تتم باجتهاد الشارع، ولا يمكن لأي إنسان أن يتدخل في تحديدها، في حين أن العقوبة التعزيزية يمكن للحاكم أن يتدخل فيها وفقًا لرؤيته للجريمة وحجمها وكيفية ارتكابها، والحالة النفسية والاجتماعية التي كان عليها المجرم أثناء ارتكاب الجريمة.

إلغاء عقوبة الجلد بالسعودية ليس الإصلاح الوحيد
منذ عام تقريبًا تشهد المملكة العربية السعودية تطورات هائلة وكبرى نحو الإصلاح وتحقيق رؤية السعودية 2030 بشكل قوي، حيث صدرت العديد من الأوامر الملكية التي تستهدف تحسين ملف السعودية في مجال حقوق الإنسان.

وكانت وثيقة المحكمة العليا بإلغاء عقوبة الجلد، قد صدرت بعد ما حدث من اعتقالات موسعة للعديد من النساء المدافعات عن حقوق المرأة بالسعودية، على الرغم من منح المرأة الكثير من الحقوق في المملكة العربية السعودية مؤخرًا بشكل كبير، مثل إمكانية السفر لخارج المملكة بدون إذن الولي، وعدم الفصل مع الرجال في المطاعم وغيرها من القرارات المهمة تجاه المرأة.

وكانت المرة الأولى التي استجابت فيها السلطات السعودية لنداءات الحقوقيون إبان اعتقال المدون السعودي رائف بدوي وتنفيذ حكمًا بالجلد عليه، توقف عقب حملة غضب واسعة وانتقاد واضح لتنفيد عقوبة الجلد عليه، والتي كاد أن يفارق الحياة حينها جراء تنفيذ العقوبة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقوبة الجلد العقوبات السعودية التعزيزية إلغاء 25

أخبار تهمك

بشري سارة للزمالك بشأن ضم هدف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 15 ساعة

بعد عرض أولي حلقات فلانتينو.. شريهان توجه رسالة إلى عادل امام

منذ حوالي 4 ساعات

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحسم مصيره من ضم كينو ونجم صن داونز

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحدد بديل صفقة أحمد حجازي

منذ أقل من نصف ساعة

تعليق صادم لـ محافظ الإسكندرية على "مجسم الكعبة"

منذ ساعة و 16 دقيقة

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من ضم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | وزارة البيئة تعلن رفع غرامة المخالفات إلى مليون ريال

ماب نيوز ـــ السعودية | نظام المرور الجديد ينص على إلغاء مضاعفة المخالفات عند تأخر السداد

حملة توقيعات ومذكرة لـ'الأعلى للإعلام' رفضًا للائحة الجزاءات

شرط الإسماعيلي للعفو عن باهر المحمدي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

03:22 م

تعليق صادم لـ محافظ الإسكندرية على "مجسم الكعبة"

10:55 م

الأهلي يقترب من ضم الصفقة الكبرى

09:22 م

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

08:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم