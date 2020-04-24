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محيي إسماعيل عن عدم تقبيله لسعاد حسني :"كنت متخلف"

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
تحدث محيي إسماعيل عن عدم تقبيله لسعاد حسني في فيلم "بئر الحرمان".
وروى محيي إسماعيل خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي أن كمال الشيخ قام بطرده من فيلم "بئر الحرمان"وذلك بسبب رفضه لتقبيل الفنانة الراحلة سعاد حسني قائلًا:"كنت متخلف،كنت شايف إن القبلة وتجسيدها مش محببة".
كما أوضح محيي إسماعيل أنه كان سيتسبب في قتل الفنانة الراحلة نادية لطفي أثناء تصوير فيلم "زهور برية" مع المخرج يوسف رمسيس،حيث قال أن دوره كان صعبًا،وأنه قام بوضع سكينة قرن غزال حقيقية على شفاهها،مُوضحًا أنه فعل ذلك لكي يقلد الأجانب.
وأشار محيي إسماعيل أنه شعر بالغضب من تصرف الفنان محمد صبحي معه،حيث قام بحذف أهم مشاهده مع صفية العمري في فيلم "الجريح ".

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