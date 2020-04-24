بث الحلقة الأولى لمسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون"

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يبث مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبري،حاليا ً على قناة أون ، فيعرض على 3 قنوات طوال أيام شهر رمضان، فيعرض على قناة Cbc في تمام الساعة الخامسة، على قناة Dmc في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وعلى قناة أون في تمام الساعة 11:30 .







ويعاد المسلسل على قناة cbc في تمام الساعة الواحدة ظهراً، 12 منتصف الليل، وعلى قناة ON يعاد الساعة 5.15 صباحاً، 10.15 صباحا، وعلى قناة dmc الساعة 6.30 صباحاً.





يشار أن المسلسل بطلولة كل من ياسمين صبري وأحمد مجدي، محمود البزاوى، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب، وإخراج محسن عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم.