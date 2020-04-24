شرطة الإمارات تستخدم تكنولوجيا ذكية وجديدة لمواجهة كورونا





تستخدم الشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خوذات ذكية تستطيع قياس درجة حرارة مئات الأشخاص كل دقيقة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





ويمكن لهذه الخوذات، أن تقيس درجة الحرارة من على بعد خمسة أمتار، وتستطيع فحص ما يصل إلى 200 شخص في الدقيقة؛ حيث تصدر الخوذة إنذارا في حالة رصد شخص مصاب بالحمى.





وقال الضابط في شرطة دبي علي الرامثي : إننا "نستخدم تلك الخوذة الذكية في هذا الوقت من الأزمة، مع وجود المرض التناتج عن فيروس كورونا، نستخدمها في كل أقسام الشرطة في دبي فضلا عن وحدات الدورية، التي يتطلب منهم العمل أن يكونوا في الخطوط الأمامية".





وأضاف الرامثي : "في حال وجود شخص مصاب بارتفاع في درجة الحرارة، نتخذ الإجراءات الضرورية لإيقافه، وثم يتعامل المسعفون معه ويتم نقله إلى أقرب منشأة طبية".





وتستخدم شرطة دبي الخوذات لفحص الناس في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة بما في ذلك الأحياء المغلقة.



