مستشار وزير التموين: انخفاض مبيعات الذهب بنسبة 70%

كشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤن صناعة الذهب، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات محدودة بقيمة تتراوح بين 5 جنيهات إلى 6 جنيهات مع الارتفاع البسيط الذي شهدت اسعار الذهب العالمية.

وارتفعت اسعار الذهب العالمية بقيمة 0.25 دولار في الأوقية لتصل إلى 1754.95 دولارا، وبذلك يكون قد سجل عيار 21 قيراط نحو755 جنيه للجرام، وارتفع عيار 18 إلى 650 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 860 جنيه، واستقر سعر الجنيه الذهب عند مستويات 6000 جنيه.

وأوضح مستشار وزير التموين للذهب، أن قررات مجلس الوزراء بتقليل ساعات الحظر قد تساعد في تحريك مبيعات الذهب والتى تشهد ركودا تاما منذ أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تأثير القرار سيبدء بداية من الأسبوع القادم أثاره على أسواق الصاغة.

واضاف " فرج" لـ الفجر، أن التاثيرات السلبية على الاقتصاد من أزمة كورونا دفعت إلى هبوط مبيعات الذهب بنسبة تتراوح بين 60% إلى 70% خلال الفترة الماضي.