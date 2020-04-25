"غرف المنشآت الفندقية": تعقيم جميع المناطق الأثرية بمصر

قال هشام الشاعر، أمين صندوق غرفة المنشآت الفندقية، إنه تم تعقيم جميع الفنادق بمصر، لافتًا إلى أن هناك حوالي 1300 منشأة فندقية.





وأضاف "الشاعر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم التعاقد مع 3 شركات عالمية لمراجعة الفنادق التي تم تعقيمها وإعطائها شهادة تعقيم، وأن الشركات العالمية ستشرف على الفنادق.





وأوضح نسبة العمالة ستكون قليلة في البداية، وتم التدريب على التعامل مع ظهور أي حالة، لافتًا إلى أنه تم تعقيم المناطق الأثرية بمصر تعقيمًا كاملًا، ضمن إجراءات الدولة لمكافحة فيروس كورونا لمستجد.



