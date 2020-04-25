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"غرف المنشآت الفندقية": تعقيم جميع المناطق الأثرية بمصر

السبت 25/أبريل/2020 - 12:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال هشام الشاعر، أمين صندوق غرفة المنشآت الفندقية، إنه تم تعقيم جميع الفنادق بمصر، لافتًا إلى أن هناك حوالي 1300 منشأة فندقية.

وأضاف "الشاعر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم التعاقد مع 3 شركات عالمية لمراجعة الفنادق التي تم تعقيمها وإعطائها شهادة تعقيم، وأن الشركات العالمية ستشرف على الفنادق.

وأوضح نسبة العمالة ستكون قليلة في البداية، وتم التدريب على التعامل مع ظهور أي حالة، لافتًا إلى أنه تم تعقيم المناطق الأثرية بمصر تعقيمًا كاملًا، ضمن إجراءات الدولة لمكافحة فيروس كورونا لمستجد.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال مستشار وزيرة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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