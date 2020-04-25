محافظ الغربية يوضح طريقة التعامل مع القرى المعزولة بسبب "كورونا" (فيديو)

كشف الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، تفاصيل التعامل مع القرى التي طبق عليها إجراءات الحظر، وهى "الهياتم" و"صفط تراب" و"كفر جعفر"، مشيرا إلى أنه لا يوجد حالات إيجابية ظهرت جديدة في المناطق التي تم فك الحظر عليها.





وقال "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الجمعة، إنه تم توفير لهم كافة المواد السلعية والمنتجات الغذائية والتموينية، ومواد التطهير والتعقيم، بالتعاون مع الشرطة والحماية المدنية، وفرق الرصد الصحية.





وشدد محافظ الغربية، على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع أى مخالفات أو أى شيء يضر بالمواطنين وصحتهم، مضيفًا: "سيتم التصدي لأى مخالفات وسنطبق القانون بكل حزم وقوة".



وتابع: "تم فك الحظر على قرية الهياتم و"ميت بدر حلاوة" بينما قرية "صفط تراب" سينتهي عنها الحظر قريبا بعد 6 أيام".



