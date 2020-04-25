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محافظ الغربية يوضح طريقة التعامل مع القرى المعزولة بسبب "كورونا" (فيديو)
السبت 25/أبريل/2020 - 03:00 ص
داليا الحسين
كشف الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، تفاصيل التعامل مع القرى التي طبق عليها إجراءات الحظر، وهى "الهياتم" و"صفط تراب" و"كفر جعفر"، مشيرا إلى أنه لا يوجد حالات إيجابية ظهرت جديدة في المناطق التي تم فك الحظر عليها.
وقال "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الجمعة، إنه تم توفير لهم كافة المواد السلعية والمنتجات الغذائية والتموينية، ومواد التطهير والتعقيم، بالتعاون مع الشرطة والحماية المدنية، وفرق الرصد الصحية.
وشدد محافظ الغربية، على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع أى مخالفات أو أى شيء يضر بالمواطنين وصحتهم، مضيفًا: "سيتم التصدي لأى مخالفات وسنطبق القانون بكل حزم وقوة".
وتابع: "تم فك الحظر على قرية الهياتم و"ميت بدر حلاوة" بينما قرية "صفط تراب" سينتهي عنها الحظر قريبا بعد 6 أيام".
أحدث مستجدات فيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.
وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.
وقال مستشار وزيرة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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