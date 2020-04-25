خالد أبوبكر: "خلوا ولادكم يشوفوا صورة الشهيد المنسي"

عرض الإعلامي خالد أبو بكر، صورة الشهيد أحمد المنسي، قائلا: "خلوا ولادكم يشوفوا صورة الشهيد المنسي"، مشيرا إلى أن مسلسل الاختيار الذي يتناول قصة حياة الشهيد المنسي أصبح "تريند".

وأشار "أبوبكر"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، "لو معملناش حاجة طول شهر رمضان غير الاختيار يكفينا.. دي قصة شعب"، مشيدا بالتفكير في إلقاء الضوء على قصة حياة الشهيد المنسي.

وطالب الإعلامي خالد أبو بكر، الأسر بأن يجعلوا أولادهم يشاهدون مسلسل الاختيار، منوها بأن المسلسل سيكشف عن مفاجآت كثيرة جدا، ووقائع حقيقية، معقبا: "البيوت المصرية مشاعرها ملتهبة".

ويعرض مسلسل "الاختيار" من بطولة الفنان أمير كرارة، وباقة مختلفة من النجوم في شهر رمضان الحالي على قنوات فضائية المصرية والعربية.

إجراءات احترازية في شهر رمضان

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات الاحترازية ليتم تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك، للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.





وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، يوم الخميس، أن الحكومة قررت أن يبدأ حظر التجول في الشوارع يوميًا من التاسعة مساء بدلا من الثامنة حتى السادسة صباحًا.





وأوضح أنه سيتم فتح المحلات والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساء، فضلا عن اقتصار عمل محلات تقديم الطعام على خدمة "الدليفري" أو شراء الطعام فقط.





وقال إن الحكومة قررت إعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، واعتبارا من الأسبوع القادم سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة لدعم صناعة السيارات.





وذكر رئيس الوزراء، خلال المؤتمر، أن الحكومة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن جداول امتحانات الطلاب المقرر عقد امتحاناتهم، منوهًا إلى أن الحكومة تدرس إمكانية عودة السياحة الداخلية لدعم قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة.





وأشار إلى أنه سيتم التعامل بشكل صارم مع من يخالف الإجراءات الاحترازية التي تضعها الدولة لمواجهة كورونا.



