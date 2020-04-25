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شاهد.. لحظة إصابة أحمد شيبة في قدميه في برنامج مقالب فيفي عبده (فيديو)

السبت 25/أبريل/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أطل اليوم المطرب أحمد شيبة على قناة Mbc، الساعة 9 مساء في برنامج "خلى بالك من فيفي" مع النجمة فيفي عبده، والبرنامج عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

وقامت فيفي عبده ببعض المقالب في أحمد شيبة، منها أنها جعلت خادمتها تدعي أنها مصابة بالصرع، وانفجار في الفيلا، الذي كان من المقرر تصوير الحلقة فيها، كما أيضاً ظهر الطباخ الخاص بها وهو مشتعل بالنيران، وبعد اكتشاف المقلب، قال شيبة نه أصيب في قدميه.

يذكر أن البرنامج عبر حلقاته يقدم نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.


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