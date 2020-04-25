عاجل.. محيي إسماعيل يكشف حقيقة تسريبه مكالمة تامر حسني (فيديو)





علق الفنان محيي إسماعيل، على المكالمة المسربة بينه وبين الفنان تامر حسني، والتي يرفض فيها عرض حسني المشاركة في أحد أفلامه كضيف شرف.





وأقسم محيي إسماعيل، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس" أنه لم يكن يدري أنه تم تسجيل المكالمة.





وأوضح أنه فوجئ بأن الصحفي الذي كان متوجدا سجّلها دون علمه، وبعد أن نشرها وجه إليه عتابا.



