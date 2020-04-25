Advertisements

خالد أبوبكر: القوات المسلحة بذلت جهودًا كبيرة لتقديم مسلسل "الاختيار"

السبت 25/أبريل/2020 - 05:02 ص
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
هدى عبدالرازق
كشف الإعلامي خالد أبوبكر، تفاصيل ظهور مشهد وصول الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الاختيار، موضحا أن المنتج تامر مرسى طلب منه التسجيل مع الإرهابي عشماوي، مؤكدا أن القوات المسلحة بذلت جهودًا كبيرة لتقديم المسلسل.

وأشار "أبوبكر"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن المسلسل ألهب المشاعر الوطنية في مصر، مضيفا أن الشهيد أحمد المنسي رمز لكل الشهداء، منوها بأن اسم المسلسل وهو "الاختيار" ورائه فلسفة كبيرة.

واستشهد الإعلامي خالد أبو بكر، بحديث الرئيس السيسي عن الفرق بين الشهيد أحمد المنسي والإرهابي هشام عشماوي، حيث أن كلاهما من أبناء القوات المسلحة، ولكن كل منهما كان له اختياره.

يذكر أن مسلسل "الاختيار"، يتناول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

ويشارك في بطولة مسلسل "الاختيار" بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، وضياء عبد الخالق، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.

كما يشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبدالعزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبدالله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.‎

ويعرض مسلسل "الاختيار" على قنوات فضائية مصرية وعربية خلال شهر رمضان الحالي.

إجراءات احترازية في شهر رمضان
في سياق آخر، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات الاحترازية ليتم تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك، للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد. 

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، الخميس، أن الحكومة قررت أن يبدأ حظر التجول في الشوارع يوميًا من التاسعة مساء بدلا من الثامنة حتى السادسة صباحًا.

وأوضح أنه سيتم فتح المحلات والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساء، فضلا عن اقتصار عمل محلات تقديم الطعام على خدمة "الدليفري" أو شراء الطعام فقط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات عزل ضيوف الشرف حظر التجول ا بوابة الفجر الفجر الاختيار أميرة كرارة أحمد عوضي

أخبار تهمك

فايلر يرفض عودة نجم الأهلي المعار إلى الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

أديب يفجر مفاجأة عن أدوية علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل- الإسماعيلي يوجه ضربة قوية للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. تعليق عمرو أديب على قضية فتاة الـ"تيك توك"

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بشري سارة للزمالك بشأن ضم هدف الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

قبل عرضه.. مسلسل الاختيار يتصدر "جوجل تريند"

قبل عرض "الاختيار" عن قصة الشهيد المنسي.. أمير كرارة يتصدر تريند "جوجل"

قبل عرض الحلقة الأولى .. تعرف على قصة "الاختيار" للنجم أمير كرارة

تعرف على موعد مسلسل "الاختيار" الحلقة الأولى لـ أمير كرارة

محمد رجب يقبض على أحمد العوضي.. تعرف على التفاصيل

أحمد العوضي يخطف الأنظار بعد ظهوره في "الاختيار"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

03:22 م

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

09:10 ص

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

02:56 م

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

09:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة