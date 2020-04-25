Advertisements
خالد أبوبكر: القوات المسلحة بذلت جهودًا كبيرة لتقديم مسلسل "الاختيار"
السبت 25/أبريل/2020 - 05:02 ص
هدى عبدالرازق
كشف الإعلامي خالد أبوبكر، تفاصيل ظهور مشهد وصول الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الاختيار، موضحا أن المنتج تامر مرسى طلب منه التسجيل مع الإرهابي عشماوي، مؤكدا أن القوات المسلحة بذلت جهودًا كبيرة لتقديم المسلسل.
وأشار "أبوبكر"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن المسلسل ألهب المشاعر الوطنية في مصر، مضيفا أن الشهيد أحمد المنسي رمز لكل الشهداء، منوها بأن اسم المسلسل وهو "الاختيار" ورائه فلسفة كبيرة.
واستشهد الإعلامي خالد أبو بكر، بحديث الرئيس السيسي عن الفرق بين الشهيد أحمد المنسي والإرهابي هشام عشماوي، حيث أن كلاهما من أبناء القوات المسلحة، ولكن كل منهما كان له اختياره.
يذكر أن مسلسل "الاختيار"، يتناول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة 103 صاعقة – الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.
ويشارك في بطولة مسلسل "الاختيار" بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، وضياء عبد الخالق، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.
كما يشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح عبدالله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون.
ويعرض مسلسل "الاختيار" على قنوات فضائية مصرية وعربية خلال شهر رمضان الحالي.
إجراءات احترازية في شهر رمضان
في سياق آخر، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات الاحترازية ليتم تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك، للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.
وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، الخميس، أن الحكومة قررت أن يبدأ حظر التجول في الشوارع يوميًا من التاسعة مساء بدلا من الثامنة حتى السادسة صباحًا.
وأوضح أنه سيتم فتح المحلات والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساء، فضلا عن اقتصار عمل محلات تقديم الطعام على خدمة "الدليفري" أو شراء الطعام فقط.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا