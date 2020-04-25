Ramadan 2020.. دعاء نية الصيام في شهر رمضان الكريم





تعد النية قبل الصيام لها أهمية كبيرة بالإسلام، فيقوم المسلم بتحديد هدفه وقصدة في كثير من الأمور، والنية محلها القلب، ولا يعد شرط أن يتم النطق فيها باللسان، وتختلف النية بين الفقهاء بين ركن أو شرط، ويرى بعض الأئمة واجبة التجديد في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، ووجب أن يتم تبيتها قبل الفجر، ونقدم لكم في السطور القادمة دعاء نية الصيام.



دعاء نية الصيام



"اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابًا، اللهم تقبله مني واجعل ذنبي مغفورًا وصومي مقبولا"..



وأوضحت دار الأفتاء أن النية من الأركان والشروط المهمة لصحة الصيام

وأكدت دار الإفتاء، أن النية من الشروط والأركان المهمة لصحة الصيام، ووقتها يبدأ من غروب الشمس حتى قبيل أذان الفجر، فإن وقعت النية بعد الفجر لاتصح عند جمهور الفقهاء.



وأوضحت الإفتاء في فتوى لها، أن النية محلها القلب ولا يشترط النطق فيها باللسان، مشيرة إلى أن النية عند بعض الأئمة يجب تجديدها لكل يوم من أيام رمضان، ولا بد من تبييتها ليلًا قبل الفجر وأن يحدد الصائم صومه إذا كان فرضًا بأن يقول نويت صيام غد من شهر رمضان.



وأضافت الفتوى، أن بعض المذاهب ترى أن القدر اللازم من النية هو أن يعلم الإنسان بقلبه أنه يصوم غدًا من رمضان، وفي مذهب المالكية تكفي نية واحدة عن شهر رمضان كله.



ونصحت دار الإفتاء، في فتواها المسلمين إذا استطاع الإنسان أن يعقد النية كل ليلة من ليالي رمضان فهذا هو الأصل والأفضل، وإذا خاف أن ينسى أو يسهو فلينو في أول ليلة من رمضان أنه سوف يصوم بمشيئة الله تعالى شهر رمضان الحاضر لوجه الله.



