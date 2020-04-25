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أسعار الدولار اليوم السبت 25-4-2020 بجميع البنوك

السبت 25/أبريل/2020 - 12:18 ص
أسعار الدولار اليوم السبت 25-4-2020
أسعار الدولار اليوم السبت 25-4-2020
الفجر الاقتصادي
أستقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 25-4-2020، بجميع البنوك ، وسط استقرار في سعر صرف الدولار منذ بداية شهر مارس الماضي.

 

اسعار الدولار اليوم السبت 25-4-2020:

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي خلال تعاملات  اليوم السبت 25-4-2020 ومنذ أزمة كورونا عند مستويات 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

 

 

وفي باقي البنوك جائت أسعار الدولار مستقرة ايضا، حيث سجل   بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وبلغ سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.



المؤسسات الدولية تثق في الاقتصاد المصري :

وكانت كلا من مؤسسة استاندرد آند بوز وموديز أعلنتا تثبيت  التصتيف الائتماني لمصر في ظل 

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