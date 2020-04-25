أسعار الدولار اليوم السبت 25-4-2020 بجميع البنوك

اسعار الدولار اليوم السبت 25-4-2020:

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي خلال تعاملات اليوم السبت 25-4-2020 ومنذ أزمة كورونا عند مستويات 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

وفي باقي البنوك جائت أسعار الدولار مستقرة ايضا، حيث سجل بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وبلغ سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.







المؤسسات الدولية تثق في الاقتصاد المصري :

وكانت كلا من مؤسسة استاندرد آند بوز وموديز أعلنتا تثبيت التصتيف الائتماني لمصر في ظل