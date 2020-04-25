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توقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثاني من رمضان 1441.. مواقيت صلاة المسلمين اليوم السبت 25/4/2020 في مصر

السبت 25/أبريل/2020 - 12:37 ص
صلاة المسلمين - صورة أرشيفية
صلاة المسلمين - صورة أرشيفية
توقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثاني من رمضان 1441.. مواقيت صلاة المسلمين اليوم السبت 25/4/2020 في مصر
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم السبت 25/4/2020 في مصر، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء، ومواقيت صلاة المسلمين في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك 1441 هجريًا.

مواقيت صلاة المسلمين في اليوم الثاني من شهر رمضان 2020

المواقيتالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القاهرة3:44 ص5:17 ص11:53 ص3:29 م6:29 م7:52 م
الإسكندرية3:46 ص5:21 ص11:58 ص3:36 م6:36 م8:00 م
الإسماعيلية3:39 ص5:13 ص11:49 ص3:26 م6:25 م7:49 م

توقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثاني من رمضان 1441.. مواقيت صلاة المسلمين اليوم السبت 25/4/2020 في مصر

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