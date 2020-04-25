توقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثاني من رمضان 1441.. مواقيت صلاة المسلمين اليوم السبت 25/4/2020 في مصر

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم السبت 25/4/2020 في مصر، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء، ومواقيت صلاة المسلمين في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك 1441 هجريًا.