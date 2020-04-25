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توقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثاني من رمضان 1441.. مواقيت صلاة المسلمين اليوم السبت 25/4/2020 في مصر
السبت 25/أبريل/2020 - 12:37 ص
توقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثاني من رمضان 1441.. مواقيت صلاة المسلمين اليوم السبت 25/4/2020 في مصر
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم السبت 25/4/2020 في مصر، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء، ومواقيت صلاة المسلمين في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك 1441 هجريًا.
مواقيت صلاة المسلمين في اليوم الثاني من شهر رمضان 2020
|المواقيت
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القاهرة
|3:44 ص
|5:17 ص
|11:53 ص
|3:29 م
|6:29 م
|7:52 م
|الإسكندرية
|3:46 ص
|5:21 ص
|11:58 ص
|3:36 م
|6:36 م
|8:00 م
|الإسماعيلية
|3:39 ص
|5:13 ص
|11:49 ص
|3:26 م
|6:25 م
|7:49 م
توقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثاني من رمضان 1441.. مواقيت صلاة المسلمين اليوم السبت 25/4/2020 في مصر
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