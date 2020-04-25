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محمد منير عن أزمة "كورونا": هتنتهي قريبا.. ومصر هيكون ليها دور (فيديو)

السبت 25/أبريل/2020 - 12:45 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
تحدث النجم محمد منير عن احساسه بشهر رمضان الكريم هذا العام في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، معبرًا عن حزنه بسبب تزامن الأزمة مع شهر رمضان، قائلًا: "يليق عليه كلمة ممكن نقولها بكسوف..وهي الأحزان".

وقال "منير" أثناء مداخلته الهاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في حلقة خاصة من برنامجه "التاسعة"، أنه معتاد على السفر ولكنه لا يقدر على السفر بسبب كورونا، ولكنه ذكر أنه مستمتع بوطنه وبلده ويشعر بالسعادة لوجوده في موطنه مصر.

وأضاف محمد منير أنه يرى أمل كبير في الأطباء المصريين واحساسه أن لديهم خبرة وأن هذه الأزمة ستنتهي قريبا وعبر عن ذالك قائلا: "مصر هتكون ليها دور فيه..لأن مصر دولة عدت أجزاء كتير من عمرها".

يذكر أن برنامج "التاسعة" يقدمة الإعلامي وائل الإبراشي، ويذاع على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة ال9:00مساء.

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