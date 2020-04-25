Mbc masr إم بي سي مصر| تعرف على خريطة مسلسلات وبرامج رمضان 2020

Mbc masr إم بي سي مصر.. يبحث الجميع مع بدء أول شهر رمضان 2020 على خريطة البرامج الجديدة والمسلسلات على كافة الفضائيات، ومعرفة مواعيها وتفاصيلها، لتحديد ما يستحق المشاهدة والمتابعة على مدار رمضان المبارك.

مكانة Mbc masr إم بي سي مصر





وتحتل فضائية Mbc masr إم بي سي مصر ومجموعة قنواتها مكانة كبيرة، لما تقدمه عبر شاشاتها من برامج وأعمال درامية، غالباً م تنال إعجاب الجمهور، لانتقائها أفضل الأعمال لكبار نجوم الفن على الساحة الحالية.





حصريات Mbc masr إم بي سي مصر





وتمتلك مجموعة قنوات Mbc masr إم بي سي مصر حقوق بث عدد من الأعمال الكبيرة والمميزة على رأسها، برنامج المقالب الخاص بالنجم رامز جلال والذي تحصد حلقاته المذاعة يوميًا على ملايين المشاهدات من كافةانحاء العالم العربي.





أعمال Mbc masr إم بي سي مصر





وتضم Mbc masr إم بي سي مصر في حوذتها في رمضان هذا العام، برنامج "اغلب السقا"، ومسلسل 2 في الصندوق ، ، مسلسل لعبة النسيان، مسلسل ونسني ، برنامج محدش فاهم حاجة.





وحرصًا من بوابتنا الفجر الإلكترونية على تلبية كفة احتياجات قرائنا الأعزاء، ننشر لكم خريطة قناة Mbc masr إم بي سي مصر خلال شهر رمضان الكريم، من حيث الملسلات وموعد عرضها وتوقيتات الإعادة، في السطور التالية:





موعد عرض برنامج رامز مجنون رسمي عبر Mbc masr إم بي سي مصر





يعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" عبر مجموعة قنوات Mbc masr إم بي سي مصر عقب آذان المغرب وخلال الإطار في الـ6:30 مساءً طوال أيام الشهر الكريم، ويعاد في الـ2 صباحا، حتى يتمكن من مشاهدته من فاتهم العرض الأول، نظرا للشهرة العريضة التي حققها النجم رامز جلال في برامج المقالب التي يقوم بتأديتها في رمضان من كل عام.





Mbc masr إم بي سي مصر والسقا





ويخوض النجم أحمد السقا تجربة جديدة تنقلها Mbc masr إم بي سي مصر في الـ7 مساءً من كل يوم ويعاد في الـ1 صباحًا والـ12:ظهرًا من خلال "اغلب السقا" برنامج التحديات الجديد، إلى جانب برنامج المقالب الذي تقدمه النجمة فيفي عبده تحت اسم "خلي بالك من فيفي" ويذاع في الـ9 مساءً ويعاد الـ2:30 عصر اليوم التالي.







