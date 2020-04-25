شاهد.. منير يطرح أغنيته الجديدة "اللي غايب للعالقين بالخارج (فيديو)









وقال منير: "سعيد بقرار الرئيس فى قضايا العالقين والتعاطف معهم، لأنهم كتير جمعهم سوء الحظ والمحنة الواحدة، مشدداً على أن حب الوطن شيئا كبيرا فى داخل كل مصرى.

أهدى النجم محمد منير، أغنية "اللي غايب" العالقين خارج مصر وتم عرضها عبر قناة الأولى المصرية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي.وجاءت أغنية "اللي غايب" التي قدمها محمد منير، بعد قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عن عودة العالقين خارج مصر.وأعرب محمد منير، عن سعادته بعد قرارات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تجاه قضايا العالقين.