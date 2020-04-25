"مقبلش أمثل دور صغير معاه".. ماذا قال محيي إسماعيل عن محمد رمضان (فيديو)





حل الفنان محيي إسماعيل، ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس".وقال محيي إسماعيل أثناء استضافته مع إيناس الدغيدي، أن الفنان محمد رمضان ممثل شاطر وموهوب، ولكنه يظلم نفسه بالغناء والكلام الكثير، ولابد من وجود شخص ينبه لهذا، حتى لا تسقط نجوميته.وتابع "إسماعيل" حديثه": "أنا معملش مع محمد رمضان، أدوار صغيرة أنا أعمل الكبير وهو الصغير.. أنا محيي إسماعيل الكبير والقيمة.. هفضل أقول ده لحد أما أموت واللي بيقول كده مش أنا دي أعمالى وأدواري".ويعد برنامج "شيخ الحارة"، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير.ويُذاع برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، يوميًا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً خلال شهر رمضان المبارك.وتستضيف إيناس الدغيدي، خلال حلقات شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة المثيرين للجدل من أبرزهم، محي إسماعيل وسهير رمزي وإدوارد وعبد الباسط حمودة وصفية العمري، وحسن شاكوش، وتامر هجرس، وإنجى على، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم من النجوم.