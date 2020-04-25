أتوبفيستر: الخسارة من الأهلي 1-6 الأسوأ لي مع الزمالك

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كشف الألماني أوتو بوفيستر المدير الفني السابق للزمالك عن أسوأ مباراة له عندما كان يقود الفريق الأبيض.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أتذكر كل اللاعبين في فريق الزمالك، فهذا النادي في قلبي وأعشقه، وأتذكر جميع اللاعبين الذين قمت بتدريبهم فكانوا مميزين للغاية".



وتابع :"الخسارة من النادي الأهلي بنتيجة 1-6 هي أسوأ مباراة لي مع الزمالك، وواجهنا مشاكل كثيرة".



أما عن أفضل مباراة قال :"في موسم 2000-2001 عندما فزنا على الأهلي بهدفين مقابل هدف وهي أفضل مباراة أتذكرها مع الزمالك ومباراة أخرى أمام كانون ياوندي".