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شاهد.. وزير المالية: "بحط نفسي مكان المواطن.. وبفاصل مع البياعين"

السبت 25/أبريل/2020 - 05:46 ص
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يتعامل كمواطن عادي، ويتحكم في مصروف منزله، معلقًا: "بيقولوا عليا بخيل".

وتابع "معيط"، خلال حواره مع برنامج "البنائون"، المذاع على فضائية "المحور": "لازم الإنسان يعيش حياته الطبيعية مهما كان منصبه، ويعيش حياته بكل بساطة".

وروى أحد المواقف، قائلًا: "كنت واقف بفاصل مع بتاع الفاكهة، وراجل قالي إنت شبه وزير المالية، قولتله أنا وزير المالية"، مستكملًا: "أنا راجل أكاديمي، ومع الوقت الشخص السياسي بيكتسب الخبرة وبيبقى مخضرم"، مستكملًا: "دايمًا بحط نفسي مكان المواطن العادي".

ولفت إلى أنه ابن رجل بسيط؛ حتى تكون رسالة للشباب حتى لا يفقدون الأمل، متابعًا: "ماحدش يفقد الأمل إنه يحقق حلم قد يراه مستحيلًا"، مضيفا: "أنا متخيلتش ولا تصورت إني أكون وزير مالية مصر، كنت أبقى مجنون لو تخيلت ده، لأنه كان حلم بعيد جدًا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شييء، وقادر على تحقيق الأحلام".

وتابع: "أنا كنت طالب في الكلية من أسرة كادحة، ومكنتش قادر أتخيل أو أحلم إني أكون وزير"، معلقًا: "حلمك تقدر تحققه بالإخلاص، وسيب الباقي على ربنا".

يذكر أن معيط عمل نائبا لوزير المالية لشؤون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية بدءا من مارس 2016 وحتى اختياره وزيرا في التشكيل الجديد. ولمعيط خبرة كبيرة في دولاب العمل الحكومي حيث عمل منذ عام 2007 مساعدا لوزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية في عهد يوسف بطرس غالى آخر وزير مالية في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

واستمر معيط في منصبه مساعدا لوزير المالية بعد ثورة 25 يناير وحتى استقالته في عهد الاخوان المسلمين عام 2013، ثم عمل بعدها نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية حتى عام 2015، كما شغل منصب القائم بأعمال رئيس الهيئة, ولديه أكثر من 31 عاما من الخبرة في مجال العمل العام وتولي المناصب العامة المختلفة والتدریس في العدید من الجامعات والمعاھد العلمیة علي النماذج النظریة والتطبیقیة والریاضیات والإحصاء في مجال التمویل والتأمین، وإدارة الأعمال والعلوم الاكتواریه والریاضیات والاحصاء على مختلف المستویات والدرجات العلمیة الجامعیة والدراسات العلیا والمشاركة في الإشراف على الرسائل العلمیة لدرجتي الماجستیر والدكتوراه ومشروعات التخرج والمشاركة في المناقشة.

وشارك معيط في العدید من الندوات والبرامج التدریبیة داخل وخارج جمھوریة مصر العربیة، وأصدر العدید من البحوث العلمیة المنشورة باللغة الانجلیزیة في العدید من المؤتمرات العلمیة والمجالات والدوریات المتخصصة المحلیة والدولیة.

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