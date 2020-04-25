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محافظ الغربية يكشف أسباب عزل مدير الحجر الصحي بطنطا (فيديو)

السبت 25/أبريل/2020 - 02:12 ص
طارق رحمي
طارق رحمي
داليا الحسين
علق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على الفيديو المتداول لطبيب يرقص فرحا مع الطاقم الطبي بعد تعافي مرضى مصابيين بـ "كورونا" قائلًا: "الموضوع قيد التحقيق.. ومش عايزين نستعجل بالحكم عليه"، مشيًرا إلى أن ظهور فيديو بهذا الشكل في ظل الظروف التي تعيشها مصر بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أمر "لايليق".

وقال "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الجمعة: "يجب انتظار نتائج التحقيق في هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن الواقعة بدأت بأغاني وطنية والمتعافين كانوا يغنون معهم ويهتفون باسم مصر؛ ولكن الأمر تحول إلى شكل لا يليق.

كان الدكتور متولى أبوريه مدير مستشفى المنشاوى العام بطنطا السابق، طالب عقب قرار عزله، مقابلة محافظ الغربية لاستيضاح أمر الفيديو المتداول له عبر صفحات التواصل الاجتماعى " الفيسبوك "، وهو يحتفل مع الفريق الطبي الخاص بالحجر الصحي فى المدينة الجامعية وأن يشاهده كاملا حتى تكون الصورة واضحة أمامه.

وأكد "أبو ريه" فى تصريحاته، أن الفيديوهات مجتزاه وجاءت فى ظروف الاحتفال الذي نظمه الأطباء والتمريض بالمستشفى عقب ظهور نتائج المصابين التي أكدت سلبيتها وكانت علي مسافة كبيرة من المرضي تتخطي 500 متر وخلال ذلك كان يتحدث في الهاتف مع أبنائه ومنشغل في المحادثة وشاركهم فرحتهم بعفوية ودون أى خروج أو أي شئ مخالف.

وفي وقت سابق، قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إعفاء الدكتور متولى أحمد أبو ريه كبير أخصائيين الطب البشرى من منصبه كمدير المنشاوى العام بطنطا وإحالته للتحقيق وذلك على خلفية فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها بدون ارتدائه الكمامة أثناء احتفاله بتعافي عدد من مصابي فيروس كرونا.

كما قرر محافظ الغربية إيقافه عن العمل لمدة ٣ شهور لحين انتهاء التحقيق معه وشمل القرار تكليف طبيب أخر بشغل منصبه.

كان قد تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعى " فيس بوك " فيديو يظهر الدكتور متولة أبو ريه مديرىمستشفى المنشاوى العام يحتفل مع الفريق الطبى بمستشفى الحجر الصحى بالمدينة الجامعية بمناسبة تعافى ٦ من الحالات المصابة بفيروس كرونا دون أن يرتدى الكمامة وسط حالة من الفرحة.

وأحتفل الفريق الطبى بالمدينة الجامعية بطنطا بتعافى ٦ حالات مصابة بفيروس كرونا المستجد، وألتقطوا معهم الصور التذكارية، مشيرين بعلامة" النصر" تعبيرًا عن فرحتهم بالتغلب على الفيروس، وقام الأطباء بتوديع الحالات على بوابة المدينة الجامعية.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم خروج ٦ مصابين بفيروس كورونا، بعد تماثلهم للشفاء بعد أن قضوا فترة الحجر الصحى مستشفي كفر الزيات وبعد تحسن حالتهم تم تحويلهم للمدينة الجامعية، وخروجهم اليوم لشفائهم معربًا عن سعادته بذلك.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن المدينة الجامعية خالية تماما من أي إصابات بهذا الفيروس عقب خروج المتعافين، والتى أستمرت على مدار 14 يوما متتاليا بالحجر الصحي وبعد التأكد من سلبية نتائج التحاليل.

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